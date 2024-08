Ucraina chiede ok per colpire in Russia | Le basi sono lontane

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – L'vuolelain profondità eil via libera agli Stati Uniti – e ad altri partner occidentali – per aprire una nuova fase della guerra dopo l'attacco nella regione di Kursk. Kiev vuole utilizzare i missili a lungo raggio Atacms per centrare obiettivi già individuati. Washington in primavera ha