Trovato morto nel bosco la vittima aveva 58 anni

(Di domenica 1 settembre 2024) Larciano (Pistoia), 1 settembre 2024 – Tragedia nei boschi della Valdinievole dove uno uomo, nella notte fra il 31 agosto e l’1 settembre, è statosenza vita. Secondo le prime informazioni il 58enne è statosenza vita nella zona di Larciano Catello. Sono stati i familiari a dare l’allarme, non vedendolo tornare a casa. I sanitari della Pubblica assistenza Croce Verde di Lamporecchio sono intervenuti, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Da chiarire i contorni della vicenda sulla quale sono scattate indagini dei carabinieri.