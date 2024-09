Triplice omicidio a Paderno Dugnano figlio 17enne confessa | Ho ucciso tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo alcune ore di indagini, ilfamiliare a, in provincia di Milano, potrebbe essere arrivato a una svolta. Il ragazzo di 17 anni portato in caserma questa mattina dopo il ritrovamento in casa dei corpi senza vita dei suoi genitori e del fratellino 12enne, secondo quanto riporta l'Ansa hato di averil padre, la madre e il fratello. Al termine di un lungo interrogatorio, il ragazzo ha cambiato versione ammettendo non solo di averil padre (come detto in un primo momento) mala, senza il coinvolgimento di altre persone. Questa notte, una coppia genitori - Fabio C., 51 anni, e Daniela A., 49 anni - e uno dei loro figli - Lorenzo C., 12 anni - sono stati trovati morti in casa con ferite da armi da taglio.