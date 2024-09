Trionfo Leclerc l’ex pilota | Il merito è Charles Ecco perché – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 1 settembre 2024) Da. Cinque anni dopo la Ferrari ritorna a conquistare la vittoria a Monza con. Fiorio in: “Brava la Rossa” Vincere a Monza è sempre speciale, ma se lo si fa con la tuta della Ferrari lo è ancora di più. Lo sa beneche ha sempre visto il circuito italiano come una sua seconda casa dopo naturalmente Monaco. E il tifo che c’era oggi sugli spalti è stato quel qualcosa in più per decidere di rischiare.(Ansa) – cityrumors.itSu un’altra pista molto probabilmenteavrebbe fatto la seconda sosta accontentandosi di un terzo posto. Ma qui a Monza no. I due piloti, in accordo con il team, hanno deciso di provare qualcosa di imprevedibile: andare in fondo con una sola sosta. Lo aveva provato Russell in Ungheria e sappiamo come è andata a finire (squalifica per il peso non regolare della vettura ndr).