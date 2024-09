Trapani-Picerno oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la seconda giornata del girone C di/2025. Dopo il pari raggiunto al 96? sul campo del Fa grazie alla rete di Lescano, i siciliani neopromossi vogliono provare a trovare i tre punti tra le mura amiche, consapevoli però che non sarà per nulla facile. La formazione potentina infatti all’esordio ha schiantato con un roboante 4-1 a domicilio niente meno che l’Avellino, una delle squadre sulla carta più attrezzate del campionato.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 1 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.