Traffico Roma del 01-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdein trovati dalla redazione e poco ilregistrato in queste ore spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera sull’intera rete viaria Nazionale incidente in viale Regina Margherita con disagi all’altezza dell’incrocio con via Bormida alle 11 in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica i fedeli delle 12 di Papa Francesco possibili deviazioni dele al trasporto pubblico lo svolgimento della mostra mercato nelle Municipio IX euro nella prima domenica del mese chiusa viale Civiltà del Lavoro dalle 6 alla mezzanotte tra piazzale del quadrato della Concordia oggi ricordiamo al Circo Massimo ultimo giorno per la manifestazione sportiva Longines Global Champions Tourdedicata al mondo dell’equitazione attivo il viale delle Terme di Caracalla un ...