Svincolo autostradale di Dalmine la posa del cavalcavia lunedì notte - Le info utili

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 1 settembre 2024) IL CANTIERE. Prende forma il nuovodi, previsto in completamento per il prossimo dicembre.2 settembre il cantiere vedrà un ulteriore passo in avanti, con il varo deldel nuovodi, all’altezza del Centro commerciale «Le due Torri».