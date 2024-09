Su un corpo c' è un accanimento particolare | Paderno Dugnano il dettaglio sui cadaveri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Dalla mancanza di segni di effrazione o di rapina, gli inquirenti escludono il coinvolgimento di estranei nella strage familiare avvenuta la notte scorsa nel comune dinell'hinterland di Milano, dove sono stati trovati morti un uomo, la moglie ed il figlio 12enne. Nel corso dei rilievi all'interno dell'abitazione è stato rinvenuto un coltello che sarebbe compatibile con le ferite inferte alle vittime. Del caso si occupano i carabinieri. Intanto, gli investigatori stanno vagliando le dichiarazioni del secondo figlio, che ha lanciato l'allarme. "Ho ucciso mio padre" ha detto ai carabinieri il ragazzo di 17 anni quando ha chiamato il 118 per avvertire che erano stati accoltellati i genitori e il fratellino. La sua versione però non convince del tutto gli inquirenti che lo stanno interrogando in caserma.