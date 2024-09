Strage in famiglia arrestato il 17enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) È stato17 enne reo confesso del delitto dei suoi genitori e del fratellino di 12 anni, feriti a morte con un coltello da cucina ieri a Paderno Dugnano (Milano), in casa loro. La misura è scattata al termine di un lungo interrogatorio presso i carabinieri di Paderno Dugnano, alla presenza della procuratrice dei minori Sabrina Di Taranto. Al momento il triplice delitto non avrebbe un movente chiaro, per il quale forse "bisognerà attendere a lungo per spiegare un gesto così atroce", come appreso da fonti giudiziarie.