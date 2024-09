Strage familiare nel Milanese Indagato il figlio di 17 anni per triplice omicidio 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Padre, madre e undi 12trovati morti accoltellati nella loro casa a Paderno Dugnano, nel. È stato il primogenito 17enne della coppia a chiamare il 112 nella notte. Ed è lo stesso 17enne, portato in caserma per un interrogatorio durato ore, ad essereper omicidio. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano. Secondo una prima ricostruzione investigativa, sarebbe stato il ragazzino di 12il primo a essere accoltellato. Analoga sorte è toccata successivamente ai genitori, in un ordine ancora da stabilire. Ai carabinieri, in un primo momento, il ragazzo ha spiegato di essere intervenuto dopo che il padre, F.C., imprenditore di 51, ha ucciso la madre D.A., di 49, e il fratellino.