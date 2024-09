Sport in tv oggi domenica 1 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Non solo Paralimpiadi: non tutto losi concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in1°: inil tennis con gli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, la vela con la Louis Vuitton Cup, i motori con F1 e MotoGP, e tanto altro ancora. Giornata ricca per l’Italia agli US Open: 4 azzurri saranno impegnati in 3 incontri di doppio. Doppio impegno per Andrea Vavassori, protagonista prima con Simone Bolelli nel maschile e poi con Sara Errani nel misto, infine giocherà anche Angelica Moratelli nel femminile con la romena Jaqueline Cristian. Prosegue la Louis Vuitton Cup di vela: completa il primo round robin Luna Rossa, impegnata contro Alinghi nella sfida che chiude questi primi quattro giorni di regate.