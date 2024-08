Sinner-Paul in tv | data orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Jannikse la vedrà contro Tommynel match valido per ildi finale degli US. Mentre Alcaraz e Djokovic subiscono sconfitte a sorpresa ed escono di scena, il tennista azzurro non tradisce e si qualifica per la seconda settimana. Dopo i successi ai danni degli statunitensi McDonald e Michelsen, è arrivata una convincente vittoria ai danni dell’australiano O’Connell. Sulla strada di, ora, un altro avversario americano, vale a dire, quattordicesima testa di serie. Il livello si alza, e non potrebbe essere altrimenti a questo punto del torneo, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque il numero uno al mondo. Jannik conduce 2-1 nei precedenti ed ha vinto anche il più recente, a Toronto nel 2023.