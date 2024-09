Si tuffano dal pedalò e non riemergono più Due ragazzi scomparsi nel lago

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Due ventenni dispersi a Castel Gandolfo dopo essersi tuffati dalnel. Erano tre i giovani, originari del Burkina Faso, che dopo aver noleggiato unpresso lo stabilimento Le Palme ed essersi allontanati verso il centro deldi Albano si erano tuffati in acqua. Due di loro non sono però risaliti e il terzo è rientrato a riva chiedendo aiuto. Allertati e subito giunti sul posto vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori. Allo stato i due giovani non sono stati ritrovati. Sul posto anche i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Castel Gandolfo.