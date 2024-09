Si tuffano dal pattino e non riemergono più Due ragazzi scomparsi nel lago

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Duesononeldi Castel Gandolfo. Intorno alle 15.50 tre giovani stranieri si sono tuffati dale due di loro non sono più riemersi. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco. In corso le ricerche con i sommozzatori. I tre giovani stranieri, ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa "Un mondo migliore", intorno alle 14.50 hanno noleggiato unsuldi Castel Gandolfo. A quanto si è appreso, uno di loro si è tuffato in acqua ma non è riemerso. A quel punto un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo giovane ha quindi riportato ila riva e ha lanciato l'allarme. Proseguono le ricerche dei sommozzatori. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, anche un elicottero dei vigili del fuoco.