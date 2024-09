Sharon Verzeni il racconto della testimone sugli ultimi attimi dopo le coltellate | Così l’ho vista crollare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 1 settembre 2024) Quasi nessuno ha potuto vedere la morte di, l’estetista 33enne accoltellata a morte la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola (Bergamo). Quasi, perché questa sera al Tg1 ha parlato per la prima volta una donna, residente nella zona, che sostiene di aver visto, se non i momenti dell’omicidio, glirantolipovera donna colpita a morte da Moussa Sangare. «Ho sentito le sue grida d’aiuto», dice la donna, che ha chiesto l’anonimato, al microfono di Stefano Fumagalli. Una, due volte. «Solo che la seconda era un lamento più sofferente». È tardi, quasi l’una di notte, ma la donna fa a tempo – racconta – a sporgersi dalla finestra di casa sua. E a scorgere glidi vita di. «Ho visto la ragazzaa terra. Di schiena, all’indietro». Le, quattro, non le hanno lasciato scampo.