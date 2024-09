Serena Bortone fa irruzione a un addio al celibato | le immagini

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 1 settembre 2024) A unal, si sa, può accadere di tutto. Nessuno però immaginerebbe mai di trovarsi come ospite, a sorpresa,. È accaduto a San Benedetto del Tronto, dove la conduttrice si trovava in questi giorni per presentare il suo libro "A te vicino così dolce". A raccontarlo