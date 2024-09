Schianto sulla strada di Passo Gardena muore un motociclista

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Un, di cui non sono ancora note le generalità, è morto in un incidente lungo ladi. Losi è verificato domenica pomeriggio. Nonostante l'equipe sanitaria abbia tentato a lungo le manovre di rianimazione per il centauro non c'è stato nulla da fare.Sul