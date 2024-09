Santo di oggi 1 settembre Sant’Egidio | l’abate dalla vita piena di prodigi

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 1 settembre 2024) Eremita e abate, ilche si ricorda, è, la cuiè ricca di eventiosi e viene invocato per molte necessità. La tradizione agiografica non riporta moltissime notizie su, che si commemora. Le informazioni circa la suasono avvolte in un’aura leggendaria. Secondo la L'articolodidiproviene da La Luce di Maria.