Rivolta al Beccaria rintracciati i detenuti che hanno tentato di evadere Danni ingenti e contusi anche alcuni agenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano, 1 settembre 2024 – Dopo una notte di tensione e disordini all’Istituto Penale per Minorenni 'Cesaredi Milano', nella mattina di domenica 1 settembre, la situazione è tornata alla normalità .se il bilancio è dialla struttura e dinon gravi,fra gli, e di un detenuto ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia di Stato, in mancanza di operatori penitenziari. Tuttii quattrochecercato didurante la, cui avrebbero preso parte tutti i 59 reclusi presenti.