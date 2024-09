Riqualificazione dell' accesso nord-ovest | nuove modifiche provvisorie alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Continuano i lavori per la'ingressoa città. Gli interventi, a cura del Comune di Ferrara, sono finanziati con fondi Pnrr.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAl fine di consentire la realizzazionea nuova rotatoria tra via Modena e via