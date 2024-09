Ricky Martin insieme al belloccio famoso con cui avrebbe tradito l’ex marito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo sei anni di matrimonio, nel luglio del 2023e Jwan Yosef hanno annunciato la loro separazione. Da subito hanno iniziato a circolare diversi rumor, una fonte vicina ai due ha parlato con il Daily Mail e ha rivelato: “Erano una coppia aperta, non ci sono mai stati grossi segreti. Hanno sempre parlato in maniera chiara e visto altri ragazzi, in particolare uno di questi era vicino al cantante. La chiusura è stata amichevole e non ci sono drammi in corso“. Sul canale Gossip No Like invece è stato riportato il rumor secondo il quale l’artistailcon un noto attore di film per over 18: “Il cantante è ossessionato da questo ragazzo e si vedono spesso. Adesso si seguono anche sui social media e questo la dice lunga, presto usciranno allo scoperto“.