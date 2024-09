Rete politecnica regionale | un open day per conoscere i percorsi formativi Its e Ifts

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Centro per l’impiego di Ravenna, in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Ravenna, organizza unday per fari corsi Its edellache partiranno il prossimo autunno. All’day, che si terrà martedì 10 settembre alle 15 a Palazzo Rasponi dalle