Rapite e ora incinte le femministe tacciono

(Di domenica 1 settembre 2024) Un video denuncia: le ebree stuprate stanno per partorire. Ma il mondo ha dimenticato le vittime del 7 ottobre. Anche per colpa dei dem Usa. La cultura woke s’indigna per una desinenza sbagliata ma non si occupa delle ragazze violate in Africa o Afganistan.