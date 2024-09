Questa rete è speciale perché sto diventando papà di una bambina Voglio ripagare la fiducia concessa dopo l' anno scorso

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 1 settembre 2024) Un tocco sotto le gambe di Giacomel tanto vellutato, quanto fondamentale per mettere in discesa la gara del Gavagnin Norcini e regalarsi la secondadella stagione, la prima in campionatoquella in Coppa Italia. Simone Russini è raggiante nel post gara e riconosce l'importanza della