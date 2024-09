Quando gioca gli ottavi di finale Jannik Sinner agli Us Open? Ecco data e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024)il suo match didiUslae tutto quello che c’è da sapere sul prossimo impegno dell’azzurro a Flushing Meadows. Dopo lo spavento all’esordio (per un set) contro McDonald, il numero uno del mondo ha espresso il suo miglior tennis ed ha vinto nove set consecutivi. Dopo aver spazzato via Michelsen, anche l’australiano O’Connell è caduto sotto i colpi di, capace di imporsi per 6-1 6-4 6-2. Nonostante le sconfitte a sorpresa di Alcaraz e Djokovic,non trema e raggiunge la seconda settimana, ribadendo di essere lui il favorito numero uno per il titolo. Per quanto riguarda glidiscenderà in campo contro il beniamino del pubblico di casa, Tommy Paul.e Paul scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 settembre come 2°incontro dall’01:00.