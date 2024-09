Presa di servizio docenti e ATA il 2 settembre | il differimento senza giustificato motivo comporta la decadenza della nomina

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 1 settembre 2024) Il nuovo anno scolastico 2024/25 inizia oggi 1°. Essendo domenica, ladidel personaleto in ruolo o supplente avviene domani 2. Come chiarito dalla nota ministeriale del 28 agosto 2024, contenente le istruzioni operative per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, i contratti hanno decorrenza giuridica ed economica 1°2024. L'articolodie ATA il 2: illa