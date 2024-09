Più autobus per rendere omaggio alla Santuzza l' Amat potenzia la linea 812 per tutto il mese

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) In occasione delle celebrazioni in onore di Santa Rosalia, patrona della città, a partire da oggi primo settembre e fino al 30 l'la812, quella che collega piazza Crispi al Monte Pellegrino, per consentire ai fedeli di raggiungere agevolmente il santuario.Nello specifico