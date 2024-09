Pierluca Mariti torna a Torino con un nuovo show | una confessione a cuore aperto

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) l comico e autoreè pronto a far ridere e riflettere il pubblico torinese. Il 2 dicembre, salirà sul palco del Teatro Colosseo con il suospettacolo, “Grazie per la domanda”.Già noto al pubblico del capoluogo piemontese per il successo del precedente, “Ho fatto il