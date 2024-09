Pic nic e cinema al parco di Palazzo Foscolo in compagnia di Alice nel paese delle meraviglie

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Appuntamento giovedì 5 settembre, grazie a Fondazione Oderzo Cultura onlus. Un pic nic al, per gustare un film e rendere un po’ meno difficile il ritorno dalle ferie. È la proposta per le famiglie contenuta in “Polvere di stelle” prevista per la serata del 5 settembre e voluta da Fondazione