Pergolettese - Vicenza le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di domenica 1 settembre 2024)in formazione tipo ma senza gli ultimi acquisti che siederanno in panchina. Le squadre scenderanno in campo alle 18 allo stadio Voltini di Crema con un 3/4/1/2 per il Lane.Le:(3-4-1-2)Â Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; De Col, Rossi, Carraro, Costa