Paura per un’auto in fiamme a Pergine Valdarno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 1 settembre 2024)per l’incendio dialimentata a benzina in una strada di, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi. I vigili del fuoco intervenuto hanno spento l’incendio che ha interessatodi marca Mercedes alimentata a benzina e hanno messo in sicurezza la zona. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.