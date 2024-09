Parigi 2024 chi è il nuotatore Manuel Bortuzzo | dalla sparatoria alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

torna ad attirare l'attenzione degli italiani, pronti a seguirlo con orgoglio mentre gareggia in rappresentanza del Paese. Il, oggi venticinquenne, è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale, ora però si mostra sotto una veste diversa: quella del talento e del duro lavoro che lo hanno portato fino a. Nato a Trieste il 3 Maggio 1999,mostra sin da bambino due grandi amori: la musica e il nuoto. A sei anni inizia a suonare la batteria e sempre da bambino pratica il nuoto, dimostrando un talento eccezionale. Fa subito vedere di che pasta è fatto a livello giovanile, vincendo numerosi meeting regionali e nazionali in diverse gare e distanze.