Paralimpiadi perché è stato squalificato Giacomo Perini sospeso il bronzo

(Di domenica 1 settembre 2024)pernel canottaggio PR1 alledi Parigi 2024. L’azzurro è giunto terzo, ma dalla giuria è arrivata la squalifica post gara. L’annullamento delè dovuto al fatto che l’atleta ha dimenticato il suo cellulare nella borsa personale portata sull’imbarcazione. Il reclamo australiano è arrivato prima dell’arrivo: il canottiere italiano èinfatti fermato da giudici subito dopo il traguardo, all’arrivo alla banchina, per un controllo sulla borsa personale che he confermato la presenza dell’apparato elettronico vietato. La norma prevede che l’atleta in barca non può portare in barca attrezzature elettroniche con cui trasmettere e ricevere pure se non si utilizzano. La Federazione sta predisponendo il ricorso.