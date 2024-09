Padre madre e figlio 12enne uccisi nel Milanese In caserma l' altro figlio 17enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI -e undi 12 anni sono stati trovati morti accoltellati nella loro casa a Paderno Dugnano, nel. È stato il primogenitodella coppia a chiamare il 112 nella notte. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano. Ilè stato portato inper essere interrogato. Ai carabinieri il ragazzo ha spiegato di essere intervenuto dopo che il, F.C., imprenditore di 51anni, ha ucciso laD.A., di 49 anni, e il fratellino. A quel punto il- secondo la sua versione - avrebbe accoltellato il genitore. Il suo racconto è al vaglio degli inquirenti, date alcune discrepanze rilevate dall'analisi dell'appartamento di via Anzio, in cui la famiglia abitava.