Paderno Dugnano il 17enne confessa la strage in famiglia | Ho ucciso tutti io Padre madre e fratello 12enne trovati riversi nel sangue

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 1 settembre 2024) Non solo il, ma tutta la. Il ragazzino di 17 anni che la scorsa notte aveva chiamato i soccorsi per dare l’allarme sullain casa aè crollato nel pomeriggio di oggi ed ha cambiato versione su quanto accaduto. Hato infatti di avere tre irimorti: il, lae il fratellino di 12 anni. La svolta nelle sue dichiarazioni è arrivata al termine di un lungo interrogatorio in caserma. Il giovane reo confesso è stato arrestato. Ora si dovrà capire il movente del suo folle piano notturno. Al momento questo non sarebbe chiaro. «Bisognerà attendere a lungo per spiegare un gesto così atroce», lasciano filtrare in serata fonti giudiziarie.