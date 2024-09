Open day alla scuola di musica Vassura-Baroncini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ripartono gliday delladi. Bambine e bambini da 1 a 6 anni potranno sperimentare in attività di propedeuticale con approccio ludico: l’appuntamento per loro è domani e mercoledì, su prenotazione sul sito della. Chi ha più di 7 anni, senza limiti di età, può partecipare agliday senza prenotazione: domani dalle 17 alle 19 saranno presentati i corsi di canto moderno e lirico, mentre mercoledì dalle 16 alle 19 quelli di corno, flauto, sassofono, tromba e trombone. Sul sito intanto si può già prendere appuntamento per iscriversi ai corsi.