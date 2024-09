Nuova avventura per Gigi Di Biagio | ritorno in panchina segue le orme di un ex CT

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2024)Ditorna in, allenerà l'Arabia Saudita U21. Dopo Roberto Mancini alla guida della squadra maggiore, un altro ex CT italiano sbarca nel paese arabo alla guida di una Nazionale. Sarà la terzacon le giovanili per Didopo le esperienze con U20 e U21 dell'Italia. In carriera diha anche allenato la Spal in Serie A. Come si legge sul sito della Federcalcio saudita, Diha firmato un contratto fino a metà del 2026. La nazionale U21 dell'Arabia Saudita è attualmente in ritiro ad Abha in preparazione alla partecipazione a una serie di tornei regionali previsti nelle prossime settimane.