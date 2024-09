Novara da lunedì chiude il ponte sull' Agogna | al via i lavori

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Prendono il via domani,2 settembre, idi manutenzione deldi via Biandrate, che resterà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per almeno tre mesi.Si tratta di una chiusura necessaria, così l'ha definita l'assessore aipubblici del Comune di