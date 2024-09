Non mi dimetto da generale

Leggi tutta la notizia su iltempo

Una nuova polemica respinta. IlRoberto Vannacci, eurodeputato della Lega, in una lettera al Corriere della Sera ha replicato al giornalista Carlo Verdelli, che aveva sollevato il caso di compatibilità del posto da europarlamentare con quello da militare dell'esercito italiano: "Il mio impegno per la Patria e per i valori costituzionali non è mai venuto meno. Un giuramento, soprattutto quello al tricolore, è per sempre! In merito al suo suggerimento di dimettermi dall'Esercito, preciso che nessuna legge o normativa mi impone di farlo. Non mi risulta, peraltro che, in passato, siano state richieste le dimissioni di altri militari o magistrati che hanno espresso pubblicamente le loro idee o che hanno partecipato attivamente alla vita politica del Paese. Il suo consiglio appare quindi privo di fondamento sia per normativa che per storia".