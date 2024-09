Napoli Osimhen non vuole più indossare la maglia azzurra | scattano provvedimenti? ADL ora lo cede per 80 milioni

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 1 settembre 2024) Victornonpiù giocare edladel. A scriverlo è l’edizione odierna di Repubblica, la quale rivela che il numero nove azzurro ritiene conclusa la sua avventura partenopea e per questo non ha la minima intenzione di essere reintegrato nella squadra di Antonio Conte. “Pagare a vuoto per altri 4 L'articolononpiùla? ADL ora loper 80