Napoli insufficienti 70 milioni per Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) “, caos”, titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Scontato dopo le ultime ore di mercato in cui il nigeriano sembrava essere a un passo dall’addio: tutto saltato sia con l’Arabia Saudita che con il Chelsea, i partenopei dunque dovranno capire come gestire un giocatore che rimarrà fuori lista fino ad ulteriori novità. Al momento però non c’è nulla di concreto, come evidenziato dal quotidiano: sono due le strade possibili, la prima riguarda un’ulteriore cessione nella Saudi Pro League, ma non sarà facile trovare un altro club dopo lo strappo avvenuto nei giorni scorsi., De Laurentiis ha fermato l’operazioneA fermare tutto è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha ritenuto insufficiente l’offerta da 70più bonus per il cartellino del giocatore.