Napoli 17enne accoltellato nella notte | ipotesi rapina

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – Unè in pericolo di vita dopo essere stato, forse durante un tentativo di. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania () sono intervenutinel pronto soccorso dell’ospedale locale dove il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, il