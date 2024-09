Nakashima-Zverev oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Brandonse la vedràcontro Alexandernel match valido per glidi finale degli US. Con l’eliminazione di Djokovic, il tedesco è ancora più favorito per la finale e il livello da tennis da lui espresso finora è piuttosto rassicurante.non è tuttavia un tennista che offre particolari garanzie quando si entra nelle fasi caldi del torneo e già il match che lo vede opposto al beniamino di casapotrà dare indicazioni importanti. Sascha partirà ampiamente favorito ed ha anche vinto i due precedenti (entrambi a livello Slam), ma trova sul suo cammino un avversario in gran forma che gioca da una settimana un tennis esplosivo fatto di vincenti. Match che si preannuncia dunque divertente e dall’esito non scontato, anche perchépotrà contare sul rumoroso tifo dei suoi connazionali.