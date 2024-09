Mountain bike Mondiali 2024 | Valentina Corvi quarta tra le under 23 Vittorie per Holmgren e Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Giornata difficile in quel di Andorra, l’ultima per quanto riguarda idi, dedicata alle prove di cross country. Gare che sono state anticipate per il rischio di problemi legati al maltempo. In mattinata è andata in scena la prova degli uomini23 che ha visto il trionfo del francese Lucadavanti allo svizzero Dario Lillo e al danese Tobias Lillelund. Lontani dalle posizioni d’avanguardia gli italiani: il migliore è Elian Paccagnella, diciottesimo, poi 31mo Matteo Siffredi, 34mo Fabio Bassignana. Nella stessa gara dedicata alle donne (svoltasi in contemporanea con le élite) vince la canadese Isabella. Seconda posizione per la francese Olivia Onesti, terza l’altra canadese Emily Johnston. In piena lotta per il podio fino alla fine l’azzurrache si è dovuta accontentare dellaposizione. 25ma Nicole Pesse.