MotoGP e F1 oggi in tv | orari gare domenica 1 settembre streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si concluderà nella giornata odierna il duplice weekend motoristico tra quattro e due ruote con F1 e Motomondiale:1°, si completeranno, infatti, i programmi previsti per il GP d’Italia di F1, in corso a Monza, e per il GP d’Aragon di, Moto2 e Moto3, in corso al MotorLand. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA F1 ALLE 15.00 La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre il warm up dellae ledi Moto3, Moto2 esaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sporte Sky Sport Uno. In entrambi i casi la direttasarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che perla diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed ingratuito su tv8.