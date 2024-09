Ministero del Lavoro approva progetto da 8 milioni di euro per 800 disoccupati napoletani

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 1 settembre 2024) L’obiettivo è individuare percorsi di politiche attive per l’accompagnamento ala favore die inoccupati di lunga durata che risultano ai margini del mercato del. Passo concreto in avanti per l’inserimento lavorativo di circa 800. A seguito del protocollo d’intesa stipulato lo scorso 20 maggio in Prefettura tra il