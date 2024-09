Milan Futuro - Carpi 1-1 | Il Carpi spaventa i rossoneri

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Ancora un pareggio per ilche nega alla soddisfazione della prima vittoria in serie C, si prende un punto ma nel contempo rimugina sulla possibile vittoria sfumata per un rigore quantomeno dubbio. A Busto Arsizio finisce 1-1, alla zuccata vincente di Zagnoni nel primo tempo