Mi aveva minacciata col coltello Sfogo della sorella di Sangare | nessuno è intervenuto

(Di domenica 1 settembre 2024) Era stato segnalato ai servizi sociali del comune di Susio Moussa, il 30enne reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni. Lono fatto sia lasia i vicini di casa per i comportamenti irascibili del ragazzo. La prima richiesta d'intervento era stata fatta nel luglio 2023 quandodato fuoco alla cucina dell'appartamento in cui abitava insieme alla madre e laminore 24enne. Il sindacofirmato un'ordinanza di inagibilità dell'immobile al secondo pianopalazzina di via San Giuliano. Nei mesi successivi laprovato anche a sollecitare un intervento di tipo sanitario, che sarebbe caduto nel vuoto. Parallelamenteera stato denunciato alla procura in tre occupazioni diverse, l'ultima nel maggio 2024 per l'ipotesi di maltrattamenti familiari. Era stato attivato il codice rosso dal pm di Bergamo.