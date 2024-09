Manchester City Guardiola ESALTA Haaland | È una forza INARRESTABILE NESSUN difensore al Mondo può FERMARLO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 1 settembre 2024) Le parole di Pep, allenatore del, sulle prestazioni di ErlingPep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ultima tripletta di Erlingin Premier League. LE PAROLE – «Erling è, non c’ècentrale, nemmeno con una pistola, che possa. Sta giocando molto meglio in tutto.