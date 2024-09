Macrolotto Zero la battaglia continua | Rifiuti ovunque Ma anche droga e illegalità \ FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDegrado ambientale, spaccio di, bische clandestine, attività illegali e scarsa sicurezza per i residenti. Passano le settimane e i mesi, ma non cambiano le criticità nella zona del. Si sprecano le segnalazioni che